Processo de classificação do Campo da Batalha do Buçaco foi retomado

O processo de classificação do Campo Militar da Batalha do Buçaco, que integra os concelhos de Penacova, Mealhada e Mortágua, foi retomado, após abertura do procedimento em 2017.

O vereador da Câmara de Penacova António Magalhães Cardoso afirmou à agência Lusa que o processo de classificação, que tinha sido iniciado em 2017, foi retomado por iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e que já recebeu parecer dos três municípios.

O processo foi recentemente a discussão em reunião do executivo da Câmara de Penacova, concelho onde está a maioria do território associado ao campo da batalha travada durante a terceira invasão francesa, em 1810, em que as forças anglo-lusas eram lideradas pelo Duque de Wellington.

A Câmara de Penacova optou por no seu parecer propor não apenas “uma simples proteção”, mas a classificação “ter uma atitude mais proativa” do que se pode ou não fazer naquela área, aclarou o vereador.

“Faz todo o sentido não apenas proteger, mas dizer o que se pode ou não fazer. Há uma aldeia, Ouraça, que é um conjunto de ruínas, e faria sentido dizer o que se pretende recuperar e o que se pretende promover”, notou António Magalhães Cardoso, considerando que o processo de classificação, que seguiu para o instituto Património Cultural, deveria ser um primeiro passo para se iniciar uma estruturação daquele espaço como um produto turístico, com a possibilidade de criação de um centro interpretativo ou museu para recordar a batalha.

Para o vereador, “é preciso criar um produto evocativo daquilo que se pretende proteger e classificar”.

Aquele município do distrito de Coimbra defendeu que o processo de classificação tivesse associado um regulamento de gestão daquela área, uma espécie de “caderno de encargos”.

Aquele terreno não está sinalizado como zona em vias de classificação no Plano Diretor Municipal (PDM) de Penacova, situação que a autarquia pretende corrigir no âmbito da terceira alteração ao PDM que está a decorrer de momento.