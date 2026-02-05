diario as beiras
Oliveira do Hospital

Prisão preventiva por furto em residência no concelho de Oliveira do Hospital

05 de fevereiro de 2026 às 14 h18
DR

Um homem de 49 anos foi detido em flagrante delito, no domingo, por suspeita de furto numa residência em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, revelou hoje a GNR.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Coimbra da GNR informou que a proprietária da residência “se deparou com um indivíduo no interior da habitação”, tendo acionado as forças de segurança, que se deslocaram ao local, onde intercetaram e detiveram o suspeito.

