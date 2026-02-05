Um homem de 49 anos foi detido em flagrante delito, no domingo, por suspeita de furto numa residência em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, revelou hoje a GNR.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Coimbra da GNR informou que a proprietária da residência “se deparou com um indivíduo no interior da habitação”, tendo acionado as forças de segurança, que se deslocaram ao local, onde intercetaram e detiveram o suspeito.

