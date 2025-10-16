Uma mulher de 71 anos, detida por alegada autoria de um crime de incêndio florestal, em 10 de agosto, no concelho de Penacova (distrito de Coimbra), ficou hoje em prisão preventiva, disse à agência Lusa fonte judicial.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ), indicou que a detenção foi levada a cabo na quarta-feira, pela Diretoria do Centro, em estreita colaboração com o Grupo de Redução de Ignições do Centro Litoral – composto por elementos da PJ, GNR e ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) -, com o Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR de Coimbra.

