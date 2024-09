Primeira feira agrícola da Tocha quer mostrar novidades tecnológicas do setor

A primeira edição da MONDA – Feira Agrícola da Tocha, no concelho de Cantanhede, realiza-se de 13 a 15 de setembro e pretende mostrar as novidades tecnológicas do setor, foi hoje anunciado.

Numa nota de imprensa, a Câmara de Cantanhede refere que o certame “tem como principal objetivo dar a conhecer as novidades tecnológicas na agricultura que o mercado global apresenta, adequadas ao minifúndio, permitindo encontrar soluções, em alguns casos para necessidades muito específicas”.

“A atividade visa ainda a implementação de técnicas inovadoras no concelho e na região, contribuindo assim de forma decisiva para o aumento da rentabilidade financeira e para a coesão social”, adianta.

A iniciativa decorre em terrenos agrícolas junto ao Bairro do Rovisco Pais e está integrada nas comemorações do 50.º aniversário da Cooperativa Agrícola da Tocha.

“Além de palestras relacionadas com a agricultura e debates sobre ambiente e sustentabilidade, irá decorrer um passeio agrícola junto da lagoa dos Teixoeiros, e demonstrações em várias áreas relacionadas com o setor primário”, revela o município, adiantando ser uma oportunidade “de experienciar máquinas e alfaias agrícolas em atividade”, e de partilhar “experiências de técnicos credenciados na área”.

“Os interessados também têm a oportunidade de participar em várias provas de vinhos de produtores do concelho de Cantanhede, degustar carnes de produtores da Cooperativa Agrícola da Tocha, enchidos de fabrico local e também pregado”, explica.

À agência Lusa, o vereador Adérito Machado declara que “nos terrenos do Rovisco Pais vai estar patente a exposição de equipamentos agrícolas”, enquanto nos terrenos da cooperativa, onde estão diversas culturas, “vão ser demonstradas atividades relacionadas com a agricultura”.

“Por isso, é uma feira em movimento, porque as pessoas podem ver o desempenho de tratores, máquinas ou alfaias agrícolas”, afirma, Adérito Machado.

No programa, com entrada livre, contam-se diversas demonstrações, de ‘drones’, de alfaias agrícola, florestais ou de colheita de milho para silagem.

Citado na nota de imprensa, o autarca salienta que a feira vai permitir “transmitir conhecimento e informações inovadoras do que de melhor se faz nesta área”, dotando “os empresários que se dedicam a áreas do setor agrícola com novas técnicas que lhes permitem maximizar a produção, mantendo o elevado valor qualidade do produto”.

A MONDA – Feira Agrícola da Tocha, uma parceria entre a cooperativa e a Câmara, abre às 10:00 e fecha às 19:30, nos três dias.