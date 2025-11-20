diario as beiras
Presidente da ULS Coimbra eleito líder de entidade europeia de gestores hospitalares

O presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, Alexandre Lourenço, foi eleito presidente da Associação Europeia de Gestores Hospitalares, a maior entidade do género na Europa, que representa profissionais de 20 países.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ULS Coimbra explicou que o mandato do gestor na EAHM (sigla da entidade, no original em inglês), começará em janeiro de 2026 e que a eleição decorreu durante a assembleia geral da organização, realizada em Genebra (Suíça), no âmbito do Congresso Mundial dos Hospitais.

Citado na nota, Alexandre Lourenço manifestou ser “uma honra servir a EAHM num momento tão decisivo para o acesso a cuidados de saúde na Europa”.

