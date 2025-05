Presidente da República vê “sinal muito bom” no voto antecipado e recusa falar do pós-eleições

O Presidente da República saudou hoje a adesão de mais de 314 mil eleitores ao voto antecipado, considerando que é “um sinal muito, muito bom”, e recusou falar do que fará após as eleições legislativas de domingo.

“É um sinal muito positivo. Se corresponder ao que se vai passar agora dentro de dois dias, significa que temos uma adesão que pode ser muito acima do esperado, e eu considero isso um sinal muito, muito bom”, afirmou, defendendo uma vez mais que é preciso “estabilidade num momento do mundo instável”.

Em breves declarações aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre a notícia do jornal Expresso de que “se prepara para um processo pós-eleitoral mais longo” e “não terá pressa em nomear o novo primeiro-ministro”.

O chefe de Estado respondeu que não iria “comentar nada” sobre o processo de formação do próximo Governo, acrescentando: “O povo é quem mais ordena e o povo vai ordenar no domingo. Vamos esperar pelo domingo”.

Marcelo Rebelo de Sousa não quis também comentar outra notícia do Expresso, de que quando terminar o mandato irá abdicar da reforma a que tem direito como ex-Presidente da República.

“Essa [questão] só se vai colocar a partir do dia 09 de março do ano que vem e, portanto, neste momento, a grande prioridade para Portugal e para os portugueses é realmente, depois de uma campanha e de uma pré-campanha muito longas e com muitos debates, e depois de uma campanha eleitoral muito intensa, participarem, votarem no domingo”,