diario as beiras
Nacional

Presidenciais: Montenegro reitera que não vai apoiar nenhum candidato porque está focado em governar

26 de janeiro de 2026 às 13 h24
DR

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reafirmou hoje que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos da segunda volta das eleições presidenciais porque o seu foco é governar o país.

“Eu não estou em silêncio, o que eu estou é focado na minha tarefa e na minha missão que é governar o país”, afirmou Luís Montenegro à saída da apresentação da Carteira Digital da Empresa no Palácio da Bolsa, no Porto.

Sem parar para prestar declarações aos jornalistas e enquanto se dirigia para a saída, o chefe do executivo, quando questionado sobre se o seu silêncio não poderia ser entendido como um sinal de fraqueza, disse compreender as perguntas e todo o debate político que se faz noutras dimensões da vida política do país, mas, neste momento, está apenas focado em governar.

“Estou focado naquela que é a minha tarefa principal que é conduzir a política do Governo e conduzir o país para um nível de desenvolvimento económico, de pujança económica mais elevado”, insistiu.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no dia 18 de Janeiro, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16,%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, com 11%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve, 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, que ficou abaixo do cantor Manuel João Vieira que conseguiu 1%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,2% e Humberto Correia 0,08%.

Autoria de:

Agência Lusa

