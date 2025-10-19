diario as beiras
Presidenciais: Marques Mendes promete campanha “positiva e moderada” e rejeita ataques pessoais

19 de outubro às 15 h48
O candidato presidencial Luís Marques Mendes afirmou hoje que fará uma campanha “positiva e moderada”, sem recorrer “a ataques pessoais”, garantindo que manterá a identidade política e rejeitando qualquer mudança de perfil ou estratégia.

“Não me vou descaracterizar, não vou andar a dizer mal de ninguém, não vou fazer campanhas pela negativa”, declarou o antigo líder do PSD, durante uma visita ao Festival Nacional de Gastronomia, onde anunciou a escolha do chef Rodrigo Castello como mandatário distrital de Santarém.

Marques Mendes sublinhou que pretende “elevar o debate” e centrar a campanha nos problemas concretos dos portugueses.

“Quero ajudar a resolver os problemas da habitação, da saúde, da segurança. O país está farto de política de insulto”, afirmou, garantindo que não responderá à “maledicênciaa com maledicência”.

Marques Mendes disse afirmou que a sua campanha será feita “na rua, junto das pessoas”, valorizando o contacto “direto e a proximidade.”.

“Comecei a minha vida autárquica com 19 anos, sempre fui de afetos e de proximidade. Para mim não é forçado, é natural”, afirmou, garantindo que não mudará de postura, mesmo perante provocações de adversários.

Marques Mendes lembrou ainda que, quando apresentou a candidatura em fevereiro, enfrentava uma larga desvantagem nas sondagens face ao almirante Gouveia e Melo, mas o cenário mudou.

“Quando apresentei a candidatura, em fevereiro, o meu adversário Gouveia e Melo tinha 21 pontos de vantagem. Hoje estamos em empate técnico”, afirmou, acusando o opositor de recorrer a “ataques pessoais”.

Questionado sobre a candidatura de António José Seguro, que poderá ter o apoio do PS, o candidato reiterou que não mudará de estratégia.

“Vou continuar a fazer a mesma campanha pela positiva, a tratar dos problemas concretos das pessoas. Quem se descaracteriza não é genuíno, e quem não é genuíno não tem a confiança dos portugueses”, declarou.

Durante a visita ao Festival Nacional de Gastronomia, Marques Mendes destacou a importância da gastronomia como “um dos pilares da identidade nacional” e anunciou a escolha do chef Rodrigo Castello como seu mandatário em Santarém.

“Não é habitual escolher-se um mandatário que é um chef. Fiz de propósito, com intencionalidade, para mostrar a importância que a gastronomia tem para o país”, explicou, elogiando o percurso do chef, distinguido com uma estrela Michelin e reconhecido pelo trabalho na área da sustentabilidade.

“Eventos como este são bons a todos os títulos: dão prazer, afirmam a nossa identidade e dinamizam o turismo interno e externo”, afirmou, considerando que a festival de Santarém tem já “um caráter histórico”.

O chef Rodrigo Castello, escolhido como mandatário distrital da candidatura, afirmou ter recebido o convite com surpresa, mas aceitou “sem hesitar”, sublinhando que o que mais pesou foi a admiração pessoal pelo candidato.

“Nunca me assumi por uma cor política, e acho que aqui não importa muito a cor política, importa a pessoa que o Dr. Marques Mendes é”, disse, acrescentando que se revê nos valores humanos que o candidato representa.

O Chef destacou ainda o papel da gastronomia como expressão de identidade regional e responsabilidade ambiental.

“Identifico-me como cozinheiro do Ribatejo, mas a palavra de ordem é sustentabilidade. Cada cozinheiro tem a responsabilidade de cozinhar, respeitando o ecossistema onde está”, afirmou, defendendo que a valorização da gastronomia local deve andar de mãos dadas com boas práticas ambientais.

Autoria de:

Agência Lusa

