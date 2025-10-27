diario as beiras
CoimbraNacional

Presidenciais: Gouveia e Melo diz em Coimbra que Ventura entrou num corrupio de racismo que lembra Hitler

27 de outubro às 17 h01
0 comentário(s)
DB/Foto de Pedro Filipe Ramos

 O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo acusou hoje André Ventura de ter entrado “num corrupio de xenofobismo e racismo” que faz lembrar o sistema hitleriano, que usou os judeus como um bode expiatório.

“O doutor André Ventura entrou num corrupio de xenofobismo e de racismo, porque é essa a palavra certa, que mostra a tal intolerância que a democracia não deve tolerar”, afirmou o candidato presidencial, que falava à agência Lusa no final de uma visita à Associação Académica de Coimbra (AAC).

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (28/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de outubro

Homem que estaria desaparecido encontrado sem vida em Santa Clara
27 de outubro

Politécnico de Coimbra acreditado para doutoramento europeu na área agroalimentar
27 de outubro

Presidenciais: Gouveia e Melo diz em Coimbra que Ventura entrou num corrupio de racismo que lembra Hitler
27 de outubro

OE2026: PM avisa que margem “é muito curta” e pede à oposição que “deixe o Governo trabalhar”

Coimbra

Coimbra
27 de outubro às 17h54

Homem que estaria desaparecido encontrado sem vida em Santa Clara

0 comentário(s)
Coimbra
27 de outubro às 17h15

Politécnico de Coimbra acreditado para doutoramento europeu na área agroalimentar

0 comentário(s)
CoimbraNacional
27 de outubro às 17h01

Presidenciais: Gouveia e Melo diz em Coimbra que Ventura entrou num corrupio de racismo que lembra Hitler

0 comentário(s)

Nacional

CoimbraNacional
27 de outubro às 17h01

Presidenciais: Gouveia e Melo diz em Coimbra que Ventura entrou num corrupio de racismo que lembra Hitler

0 comentário(s)
Nacional
27 de outubro às 16h56

OE2026: PM avisa que margem “é muito curta” e pede à oposição que “deixe o Governo trabalhar”

0 comentário(s)
Nacional
27 de outubro às 16h54

OE2026: Montenegro defende que viabilização só torna partidos “responsáveis pela estabilidade política”

0 comentário(s)