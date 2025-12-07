diario as beiras
Desporto

Portugal perde com o Brasil na final do Mundial feminino de futsal

07 de dezembro de 2025 às 14 h59
0 comentário(s)
FPF

A seleção portuguesa falhou hoje a conquista do Campeonato do Mundo feminino de futsal, ao perder com o Brasil por 3-0, na final da primeira edição da competição que decorreu em Manila, nas Filipinas.

Emilly (10 minutos), Amandinha (23) e Débora Vanin (38) marcaram os golos das brasileiras, que, assim, entram para a história como as primeiras campeãs mundiais de futsal, replicando o que a equipa masculina já alcançou em seis ocasiões.

No último posto do pódio do Campeonato do Mundo ficou a tricampeã europeia Espanha, que hoje bateu a Argentina por 5-1.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de dezembro

Presidente da Câmara admite risco de desmoronamento de mais edifícios na Baixa de Coimbra
07 de dezembro

Piloto britânico Lando Norris é o novo campeão mundial de Fórmula 1
07 de dezembro

Portugal perde com o Brasil na final do Mundial feminino de futsal
07 de dezembro

Governo diz que apoios na habitação atingem quase 1.000 ME em menos de dois anos

Desporto

Desporto
07 de dezembro às 15h41

Piloto britânico Lando Norris é o novo campeão mundial de Fórmula 1

0 comentário(s)
Desporto
07 de dezembro às 14h59

Portugal perde com o Brasil na final do Mundial feminino de futsal

0 comentário(s)
Desporto
06 de dezembro às 13h24

Académica: Mafra é adversário “extremamente forte”

0 comentário(s)