A seleção portuguesa falhou hoje a conquista do Campeonato do Mundo feminino de futsal, ao perder com o Brasil por 3-0, na final da primeira edição da competição que decorreu em Manila, nas Filipinas.

Emilly (10 minutos), Amandinha (23) e Débora Vanin (38) marcaram os golos das brasileiras, que, assim, entram para a história como as primeiras campeãs mundiais de futsal, replicando o que a equipa masculina já alcançou em seis ocasiões.

No último posto do pódio do Campeonato do Mundo ficou a tricampeã europeia Espanha, que hoje bateu a Argentina por 5-1.