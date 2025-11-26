Desporto
Portugal nos quartos de final ao vencer Japão no Mundial de Futsal Feminino
Portugal garantiu hoje um lugar nos quartos de final da primeira edição do mundial feminino de futsal organizado pela FIFA, ao vencer o Japão por 3-1, em encontro da segunda jornada do Grupo C.
Ana Azevedo, aos 16 e 40 minutos, e Kaká, aos 16, apontaram os tentos da formação das ‘quinas’, que ao intervalo já vencia por 2-0 e tinha goleado a Tanzânia por 10-0 na estreia, enquanto Sara Oino, aos 37, marcou o golo das nipónicas.
Na classificação do Grupo C, Portugal soma seis pontos, contra três do Japão e da Tanzânia, que hoje bateu por 4-2 a Nova Zelândia, última do agrupamento, a zero, e derradeira adversária da seleção lusa na fase de grupos, no sábado.