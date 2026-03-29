diario as beiras
Desporto

Portugal empata a zero com o México na reabertura do Estádio Azteca

29 de março de 2026 às 09 h13
0 comentário(s)
Portugal empatou a zero no amigável disputado na cidade do México | Fotografia: DR

Portugal empatou no sábado 0-0 frente ao México, em jogo de preparação para o Mundial2026 de futebol, disputado na Cidade do México, numa partida marcada pela reabertura do mítico Estádio Azteca.

Com muitas alterações no ‘onze’ habitual e Cristiano Ronaldo ausente, a seleção portuguesa não foi além de um nulo, mas manteve a invencibilidade frente aos mexicanos, passando a somar três empates e três triunfos nos seis jogos disputados.

A formação lusa, orientada pelo espanhol Roberto Martínez, vai agora jogar frente aos Estados Unidos, em Atlanta, em novo jogo particular, agendado para terça-feira.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de março

Orquestra Barroca e Coro Casa da Música celebram Páscoa com Bach na Figueira da Foz
29 de março

Portugal empata a zero com o México na reabertura do Estádio Azteca
28 de março

Hora do Planeta assinalada hoje em Portugal por mais de 100 municípios
28 de março

Dois jovens da Lousã morrem atropelados na Ericeira

Desporto

Portugal empata a zero com o México na reabertura do Estádio Azteca

Futebol: Favoritismo caseiro do Amarante não retira ambição à Briosa

Coimbra recebe elite nacional da natação a partir de hoje