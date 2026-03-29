Portugal empatou no sábado 0-0 frente ao México, em jogo de preparação para o Mundial2026 de futebol, disputado na Cidade do México, numa partida marcada pela reabertura do mítico Estádio Azteca.

Com muitas alterações no ‘onze’ habitual e Cristiano Ronaldo ausente, a seleção portuguesa não foi além de um nulo, mas manteve a invencibilidade frente aos mexicanos, passando a somar três empates e três triunfos nos seis jogos disputados.

A formação lusa, orientada pelo espanhol Roberto Martínez, vai agora jogar frente aos Estados Unidos, em Atlanta, em novo jogo particular, agendado para terça-feira.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.