Ponte Açude passa a ter três faixas nos dois sentidos do IC2
O tabuleiro superior da Ponte Açude, onde passa o Itinerário Complementar 2 (IC2), vai ter três faixas de rodagem no sentido Adémia – rotunda do Almegue. A informação foi ontem revelada pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, que ressalvou que a obra já era para ter começado.
“Temos um trânsito muito intenso no tabuleiro da Ponte Açude, que vai marcar o próximo mês. Amanhã vão começar as obras na ponte para passar a haver três faixas do lado de acesso à rotunda do Almegue. Vamos ter a permanência da PSP a acompanhar. As obras só não começaram na terça-feira por causa do mau tempo”, salientou.
A autarca explicou, no final da reunião, que, as duas faixas existentes no sentido Adémia – Almegue serão reduzidas e que será retirada parte da berma existente naquele lado da ponte. Ana Abrunhosa realçou que a solução será “permanente”.