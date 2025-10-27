diario as beiras
Politécnico de Coimbra acreditado para doutoramento europeu na área agroalimentar

27 de outubro às 17 h15
DR

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) anunciou hoje que obteve acreditação para o doutoramento europeu em Ciência, Tecnologia e Biotecnologia Agroalimentar, em conjunto com universidades de Itália, Espanha, Bulgária e Islândia.

Acreditado, por seis anos, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), o doutoramento tem como objetivo formar investigadores para a transição verde no setor agroalimentar.

“Esta acreditação representa o reconhecimento de um trabalho académico sólido e a visão partilhada entre instituições europeias que colocam a sustentabilidade como prioridade”, considerou a presidente do IPC, Cândida Malça.

