Plural+udifar celebra 50 anos de vida

A plural+udifar, com sede em Coimbra, está a celebrar por esta altura os 50 anos de vida, com uma gala no Convento São Francisco, onde está presente a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

Na cerimónia, estão também centenas de pessoas, entre administração, colaboradores, cooperadores, diversas entidades governativas, entre ministros, presidentes de câmara e dirigentes de grandes associações do setor.

| Leia a notícia sobre a gala da plural+udifar na edição de amanhã.