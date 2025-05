PJ detém quatro suspeitos de roubo agravado em Vila Nova de Poiares

Quatro pessoas foram hoje detidas por serem suspeitas de terem roubado um homem de 57 anos, na sua residência em Vila Nova de Poiares, sob a ameaça de uma arma de fogo, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

“Esta investigação incidiu sobre um roubo a um indivíduo que estava em casa, na altura do Natal, e que foi surpreendido por vários indivíduos. Foi obrigado a revelar o código do cartão multibanco, sendo-lhe subtraída uma quantia ainda bastante considerável da conta”, evidenciou fonte da PJ do Centro.

A PJ, através da Diretoria do Centro, desencadeou hoje uma operação policial, na qual foram detidos dois homens e duas mulheres, pela alegada autoria de crimes de roubo, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e detenção de arma proibida, da qual foi vítima um homem de 57 anos, residente em Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra.

Os factos terão ocorrido na madrugada do dia 23 de dezembro de 2024, na residência da vítima, de quem são familiares próximos dois dos detidos.

O homem terá sido surpreendido pelos assaltantes, encapuzados, que com recurso a arma de fogo o obrigaram a entregar vários bens e a revelar o código do seu cartão de débito, que “utilizaram para fazer várias transferências, subtraindo uma quantidade que superou os 5 mil euros”.

“Pensamos que se tratou de um ato concreto, ou seja, não temos neste momento indicação que este grupo tenha, pelo menos nos últimos tempos, praticado mais ilícitos desta natureza”, acrescentou.

De acordo com a mesma fonte, no curso da investigação a PJ conseguiu identificar uma relação familiar próxima entre a vítima e pelo menos dois dos autores dos crimes.

“Era uma pessoa da família que sabia que o senhor tinha alguma capacidade financeira, que estava naquela altura sozinho em casa e então deu essa informação, para se introduzirem furtivamente na habitação e o ameaçarem com violência. Terá facilitado a ação dos autores, deixando uma porta destrancada para facilitar a entrada”, descreveu.

Para além das transferências bancárias, os detidos, com idades compreendidas entre os 23 e os 63 anos, terão ainda levado outros bens, embora “nada de muito valor”.

A operação da PJ decorreu nas localidades de Vila Nova de Poiares, Arazede e Tocha, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra, contando com a colaboração do Comando Territorial da GNR de Coimbra.

Dois dos detidos têm antecedentes criminais relacionados com criminalidade violenta e grave.