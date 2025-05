PJ detém incendiário na Pampilhosa da Serra

Um homem, de 51 anos, foi detido, na Pampilhosa da Serra, pela Polícia Judiciária, por suspeito da prática de um crime de incêndio em edifício residencial.

Numa publicação publicada no site da força de segurança, “é referido que a Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve, na Pampilhosa da Serra, um homem, de 51 anos, por suspeito da prática de um crime de incêndio em edifício residencial. depois de ter ateado fogo nas roupas da cama num dos quartos da habitação que partilhava com o seu irmão e com quem tinha desavenças familiares”.

Alertado pelo fumo resultante da progressão do incêndio, a vítima, irmão do autor, alertou os bombeiros e tentou impedir que o incêndio se propagasse ao restante edifício, o que acabou por conseguir.

Informada pela Guarda Nacional Republicana, a Polícia Judiciária desenvolveu as necessárias diligências investigatórias, recolhendo fortes elementos de prova que determinaram a detenção do suspeito, já com antecedente policial pelo crime de incêndio florestal, através de chama direta.

Presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.