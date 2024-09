PJ detém em Mira suspeito de pornografia de menores

A Policia judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, “deteve um homem, em flagrante delito, na vila de Mira, pelo crime de pornografia de menores”, foi ontem anunciado.

Em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a PJ revela que “o suspeito, com 67 anos, tinha na sua posse várias fotografias de pornografia infantil que usava para sua satisfação sexual”.

Presente a primeiro interrogatório judicial, “foram-lhe aplicadas medidas de coação não detentivas, como obrigação de apresentação periódica junto das autoridades, proibição de aceder à internet e proibição de contactar com crianças”, acrescenta o comunicado.

Fonte da PJ explicou ao DIÁRIO AS BEIRAS que o suspeito foi detido na sexta-feira e ouvido no Tribunal de Instrução Criminal no dia seguinte.

De acordo com a mesma fonte, a investigação teve início num processo de abuso sexual a menor – “que ainda se encontra em curso”, frisou – e no âmbito das buscas foram “apreendidas cerca de duas dezenas de fotografias com pornografia infantil”.

Em todo o material apreendido, “as vítimas não estão identificadas”, salientou a fonte da Judiciária.

