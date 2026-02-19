diario as beiras
Figueira da Foz

Pescadores sentem-se “abandonados”

19 de fevereiro de 2026 às 09 h13
DB/Jot'Alves

Alexandre Carvalho, armador figueirense de pesca local e de pesca artesanal e membro da Comissão de Acompanhamento da Lampreia e do Sável no Rio Mondego, afirmou ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS que os pescadores da Figueira da Foz sentem-se “abandonados”.

“Sentimo-nos abandonados, principalmente pela administração portuária. Nos últimos 20 anos de obras, a barra está pior. Este é o ano em que está pior. É claro que o clima tem sido adverso, mas o que é certo é que os estudos dizem que, em relação àquilo que têm feito, está a dar errado”, afirmou Alexandre Carvalho.

O armador destacou as dragagens para a transposição de mais de três milhões de metros cúbicos de areia, de norte para sul da barra da Figueira da Foz. “Foi uma intervenção gigante, de milhões, e essa areia foi parar à boca da barra”, afirmou.

O abandono a que, segundo Alexandre Carvalho, os pescadores figueirenses foram votados reflete-se na ausência de resposta ao pedido de suspensão do defeso da lampreia – programado para de 17 a 26 de março – e à falta de apoios para a paragem forçada de embarcações pelo estado do estuário do Rio Mondego e da barra da Figueira da Foz, afiançou o armador.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (19/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

