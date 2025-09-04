diario as beiras
Coimbra

Perseguição policial esta tarde na Baixa de Coimbra (com vídeo)

04 de setembro às 19 h25
0 comentário(s)
DR

Vídeo captou o momento em que elementos da PSP de Coimbra efetuam uma perseguição na Baixa de Coimbra.

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, fonte da Polícia de Segurança Pública de Coimbra, confirmou “uma ação de patrulhamento de visibilidade na Baixa de Coimbra, zona conotada com diversas práticas criminais”.

A mesma fonte esclareceu que, da ação, “não resultaram feridos ou vítimas”.

Toda a informação disponível na edição de amanhã do Diário as Beiras.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de setembro

Acidente/Elevador: Gabinete de investigação prevê publicar relatório preliminar em 45 dias
04 de setembro

Movimento Estudantil diz que aumento da propina é "sinal político preocupante"
04 de setembro

Perseguição policial esta tarde na Baixa de Coimbra (com vídeo)
04 de setembro

Duarte nasceu em Coimbra após o apoio da Rádio Comercial

Coimbra

CoimbraNacional
04 de setembro às 20h00

Movimento Estudantil diz que aumento da propina é “sinal político preocupante”

0 comentário(s)
Coimbra
04 de setembro às 19h25

Perseguição policial esta tarde na Baixa de Coimbra (com vídeo)

0 comentário(s)
Coimbra
04 de setembro às 19h12

Duarte nasceu em Coimbra após o apoio da Rádio Comercial

0 comentário(s)