Perseguição policial esta tarde na Baixa de Coimbra (com vídeo)

Vídeo captou o momento em que elementos da PSP de Coimbra efetuam uma perseguição na Baixa de Coimbra.

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, fonte da Polícia de Segurança Pública de Coimbra, confirmou “uma ação de patrulhamento de visibilidade na Baixa de Coimbra, zona conotada com diversas práticas criminais”.

A mesma fonte esclareceu que, da ação, “não resultaram feridos ou vítimas”.

