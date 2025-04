Penela+Saudável reforça oferta de cuidados de saúde à população

Promessa eleitoral de 2021, a criação do Plano de Saúde Municipal “Penela+ Saudável” começa agora a ganhar forma.

Apresentado ontem à população, o plano prevê que os residentes no concelho de Penela tenham acesso, através de um cartão, a uma rede de com mais de 37 mil cuidadores privados de saúde. Os serviços prestados têm um custo reduzido e abrangem saúde e bem-estar.

“Percebemos que o acesso aos cuidados de saúde preocupava a população”, recordou o autarca de Penela, Eduardo Nogueira dos Santos.

Após algum tempo, a autarquia encontrou na RNA Seguros o parceiro indicado para avançar. “Procurámos o equilíbrio entre o plano de saúde desejável e o possível. É um compromisso eleitoral de 2021 que está agora a ser cumprido”, reiterou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 17/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS