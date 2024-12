Penela: Terras da Chanfana une forças para atrair milhares de visitantes

“Juntos somos mais fortes” é o lema que une os quatro municípios da Terra da Chanfana (Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares) em mais uma agenda gastronómica que pretende atrair milhares de turistas durante o ano de 2025.

A chanfana é o grande destaque, mas os visitantes poderão degustar galo, cabrito, borrego, cogumelos, entre outras iguarias da região.

A Dueceira (proprietária e gestora da marca Terras da Chanfana) apresentou ontem na Adega do Monte Formigão em Podentes, Penela, o calendário de festivais gastronómicos que fazem parte da estratégia de divulgação e dinamização do território e dos agentes económicos dos quatro concelhos.

Luís Antunes, presidente da Dueceira e da autarquia da Lousã, elogiou o papel que esta marca tem tido ao longo dos últimos anos.

“É sempre bom dar visibilidade a projetos que contribuem para a afirmação do nosso território. Desde 2018 que temos tentado dar mais expressão aos nossos festivais para que o crescimento seja gradual”, começou por dizer.

De acordo com o responsável, “este trabalho em rede de quatro concelhos vizinhos é fulcral para o crescimento da economia”.

Enquanto anfitrião desta apresentação, o presidente de Penela, Eduardo Santos, não tem dúvidas de que “um calendário alargado de festivais contribui para a fixação de pessoas”.

“Queremos motivar as pessoas a ficarem mais tempo. Nesta lógica é muito importante termos vários momentos de atratividade”, disse.

“O que temos e o que fazemos de melhor”

Este ano, a marca Terras da Chanfana, com o objetivo de dar mais um passo na divulgação do território, fez-se representar na Feira Internacional de Turismo do Interior (INTUR), que decorreu em Valladolid. João Miguel Henriques, presidente de Vila Nova de Poiares, exaltou este momento.

“Tivemos potenciais turistas que ficaram interessados em visitar estes concelhos nos próximos tempos. Sabemos que esta marca é muito relacionada com a gastronomia em termos nominais, mas é muito mais que isso. É uma maneira de divulgarmos também o nosso património, a nossa cultura, as nossas paisagens. No fundo damos a conhecer aquilo que temos e o que sabemos fazer de melhor”, apontou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 04/12/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS