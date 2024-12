Penela Presépio abre na sexta-feira e decorre até 05 de janeiro

A edição deste ano do Penela Presépio, de 06 de dezembro a 05 de janeiro, aposta novamente nas tecnologias e com o essencial do evento fora do castelo pelo segundo ano consecutivo.

O presidente da Câmara Municipal de Penela, Eduardo Nogueira dos Santos, disse hoje, na apresentação do Penela Presépio, que abre na sexta-feira, que a autarquia investe cerca de 200 mil euros na realização do programa.

Eduardo Nogueira dos Santos recordou que, em 2023, o evento levou cerca de 50 mil visitantes a este município do distrito de Coimbra, cujo castelo medieval foi o palco principal da iniciativa durante vários anos, o que pela segunda vez não será possível devido às obras que decorrem ainda na zona do monumento.

“Decidimos manter o contexto do ano anterior”, afirmou aos jornalistas, indicando que o Penela Presépio vai decorrer sobretudo no Pavilhão Multiúsos da vila, estão associados ao programa principal iniciativas natalícias congéneres noutras localidades do concelho: Espinhal, Rabaçal, Cumeeira e Podentes.

O autarca previu que, desta vez, 50 mil pessoas visitem o Penela Presépio, tal como no ano passado, continuando o evento subordinado ao lema “Uma viagem no tempo”.

Os trabalhos em curso junto ao castelo deverão estar concluídos até ao fim deste ano, o que possibilitará o regresso das atividades ao local na próxima edição, adiantou.

“O habitat natural do Penela Presépio ainda não se encontra disponível para receber um evento desta natureza”, esclareceu Eduardo Nogueira dos Santos.

No Parque das Águas Romanas, junto ao Pavilhão Multiúsos e ao Centro de Saúde, será novamente realizado o Mercadinho de Natal, “para promoção do território e dos produtos endógenos”.

O Penela Presépio vai funcionar num total de 27 dias, com encerramento à segunda-feira para permitir “pequenas manutenções”, explicou.

No âmbito de uma parceria com o evento Castelo Mágico de Montemor-o-Velho, um parque temático natalício que decorre de 30 de novembro a 29 de dezembro, o Penela Presépio pode disponibilizar “bilhetes mais baratos” para um programa que reúne “mais de 70 animadores”.

O evento envolve novamente a comunidade, com um programa concebido por uma empresa de projeção internacional, a Millwood Studios, dirigida pela dupla Ilyas Kaduji e Mafalda Sá, ele britânico e ela portuguesa, que também intervieram no encontro com os jornalistas.