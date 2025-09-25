diario as beiras
Penela

Penela: “Aprovação de projetos do PRR devia ter sido mais célere”

25 de setembro às 10 h16
1 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

Quais são os destaques das comemorações do Dia do Município em 2025?

Este ano fazemos a sessão solene ao final do dia. Entendemos que devíamos dar oportunidade aos penelenses de descansarem depois de um fim de semana longo e, também, para aproveitar a presença do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado.

É um momento que será marcado por discursos e homenagens?

Normalmente há sempre algumas intervenções, do presidente da Assembleia Municipal, do presidente da Câmara Municipal, dos convidados. São sempre momentos altos para enaltecer aquilo que é o município e a importância deste feriado municipal.
Depois, vamos aproveitar o momento para homenagear uma pessoa que se distinguiu pelo trabalho importante no desenvolvimento do nosso território. Por norma, no Dia do Município, em ano de eleições, não existia a atribuição de medalhas honoríficas, mas, neste caso, entendemos que é uma pessoa que não vai trazer polémica.

Quem vai receber essa distinção?

É a presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno. Está em final de ciclo. Enquanto presidente da CCDR Centro, tem sido uma pessoa muito próxima dos municípios e tem procurado dar um apoio muito grande a todos. Nós sentimos isso. Achamos que é uma forma de reconhecermos, publicamente, aquilo que a presidente Isabel Damasceno fez pelo nosso município. É uma distinção justa e as distinções devem ser feitas em vida para que as pessoas possam sentir essa homenagem. É uma pessoa que foi presidente de câmara pelo PSD, portanto, achamos que não vai ser polémica essa distinção honorífica.

Quantos funcionários vão ser distinguidos no Dia do Município?

É uma tradição que temos. Foi uma medida que implementámos e que queremos que se torne tradição. Vamos homenagear os funcionários municipais que estiveram ao serviço do Município de Penela e os que se reformaram desde o último São Miguel. São 13 no total, seis funcionários com 25 anos de ligação e sete já reformados.

Autoria de:

Emanuel Pereira

1 Comentário

  1. Manuel Pontes diz:
    25 de Setembro, 2025 às 10:42

    Um presidente de Câmara com um olhar no futuro, que deveria continuar o seu bom trabalho.

    Responder

