diario as beiras
CIM Região de CoimbraPenela

Penela ainda é um concelho “virado de pernas para o ar”

02 de fevereiro de 2026 às 14 h47
0 comentário(s)
DR

O presidente da Câmara de Penela disse hoje que o concelho ainda está “virado de pernas para o ar”, que há preocupações com falhas de energia, comunicações e casas danificadas, e anunciou a reabertura das escolas para o segundo semestre.

Eduardo Nogueira dos Santos descreveu um concelho ainda “virado de pernas para o ar” e disse que, ao sexto dia após a depressão Kristin, “há uma série de pessoas que ainda não tem energia elétrica nas suas habitações”.

“E isso é das questões que nos preocupa mais”, salientou à agência Lusa, apontando ainda preocupações com a falta de comunicações e contabilizando “muitas centenas” de casas danificadas a diferentes níveis.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (03/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de fevereiro

Turismo do Centro pede reposta "rápida e eficaz" para hotelaria e restauração afetadas
02 de fevereiro

Penela ainda é um concelho “virado de pernas para o ar”
02 de fevereiro

Exército instala posto médico avançado para apoiar populações do Baixo Mondego
02 de fevereiro

Comarcas de Leiria, Santarém, Setúbal e Coimbra com impactos relevantes

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraPenela
02 de fevereiro às 14h47

Penela ainda é um concelho “virado de pernas para o ar”

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraSoure
02 de fevereiro às 14h01

Soure começa a repor energia, mas “há muito” a fazer e faltam telhas

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbraRegião Centro
02 de fevereiro às 12h18

Perto de 70 vias interditas à circulação rodoviária

0 comentário(s)

Penela

CIM Região de CoimbraPenela
02 de fevereiro às 14h47

Penela ainda é um concelho “virado de pernas para o ar”

0 comentário(s)
Penela
29 de às 12h47

Proteção Civil regional de Coimbra fez ponto da situação em Penela

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenela
29 de às 10h43

Prejuízos em Penela ultrapassam os dois milhões de euros

0 comentário(s)