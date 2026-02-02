O presidente da Câmara de Penela disse hoje que o concelho ainda está “virado de pernas para o ar”, que há preocupações com falhas de energia, comunicações e casas danificadas, e anunciou a reabertura das escolas para o segundo semestre.

Eduardo Nogueira dos Santos descreveu um concelho ainda “virado de pernas para o ar” e disse que, ao sexto dia após a depressão Kristin, “há uma série de pessoas que ainda não tem energia elétrica nas suas habitações”.

“E isso é das questões que nos preocupa mais”, salientou à agência Lusa, apontando ainda preocupações com a falta de comunicações e contabilizando “muitas centenas” de casas danificadas a diferentes níveis.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (03/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS