Penacova: Sexagenário ferido com gravidade após atropelamento

Um homem, de 68 anos, sofreu ferimentos considerados graves, na sequência de um atropelamento, que aconteceu, durante a manhã de hoje, na Estrada Nacional 110, em Rebordosa, no concelho de Penacova.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Penacova, Vasco Viseu, disse que a corporação foi “acionada pelas 07H37, para um atropelamento na Estrada Nacional 110, no quilómetro cinco, no sentido Penacova-Coimbra”.

Segundo a mesma fonte, “o acidente terá acontecido por alguém que não terá visto o homem, que se encontrava na berma, fora da sua viatura”.

Foram registados três feridos. Segundo Vasco Viseu, “um deles considerado grave”, um homem, de 68 anos, “um ferido ligeiro, o condutor que embateu na vítima”, e ainda uma senhora, com cerca de 65 anos, que “não estando diretamente ligada ao acidente, deparando com a situação que tinha acontecido com o marido, sentiu-se mal”.

