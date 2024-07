Penacova recebe apoio de 7,2 ME do PRR para requalificar escola secundária

A Escola Básica e Secundária de Penacova vai ser alvo uma intervenção de requalificação orçada em 7,2 milhões de euros (ME) e suportada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), anunciou hoje o município.

Todo o investimento previsto será suportado pelo PRR, com a intervenção a prever a “recuperação e modernização de cinco blocos e galeria exterior, reabilitação e ampliação do pavilhão, requalificação da portaria e arranjos exteriores, criação de um bosque no perímetro da escola e aquisição de equipamento”, afirmou a Câmara de Penacova, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Para o presidente do município, Álvaro Coimbra, citado no comunicado, esta requalificação impunha-se “há muito tempo”, dando nota de que as obras só poderão avançar por serem integralmente financiadas pelo PRR.

A intervenção naquele equipamento de ensino estava classificada como urgente, recordou o presidente daquela autarquia do interior do distrito de Coimbra, regozijando-se com a aprovação da candidatura, que já aguardava “há algum tempo”.

“Esta obra será um salto em frente na qualidade das instalações e, consequentemente, no ensino dos nossos jovens”, vincou.

A intervenção deverá estar concluída em 2026.

As obras preveem melhorias na eficiência energética, apetrechamento das salas com novo equipamento digital e melhoria das acessibilidades.

“Aproveitando a mancha verde já existente, está também prevista a criação do bosque Dr. Homero Pimentel”, referiu a autarquia.