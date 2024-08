Penacova é a “capital mundial da pesca desportiva” até ao próximo domingo

Até domingo, Penacova recebe as melhores pescadoras do mundo para competirem no 30.º Campeonato Mundial de Senhoras de Pesca Desportiva em Água Doce.

Na cerimónia de abertura do campeonato, a vice-presidente da câmara, Magda Rodrigues assumiu que Penacova é a “capital mundial de pesca desportiva”, afirmando que a localidade é o “local ideal para a pesca, sendo reconhecido nacional e internacionalmente”.

Já o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, frisou que é “uma grande honra” para Portugal receber “as melhores atletas do mundo da modalidade” e uma competição com uma comitiva com “mais de 200 pessoas”.

Por outro lado, o presidente da Federação Portuguesa da Pesca Desportiva, Carlos Batista, assumiu que Penacova e o rio Mondego são “o cenário magnífico e perfeito para pescar”. Passados 27 anos, Penacova volta a receber esta competição mundial e recebe, em 2024, 11 seleções nacionais.