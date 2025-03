Pena suspensa para agressores de professora em Vila Verde

Casal terá ainda de pagar uma indemnização de 3500 euros à ofendida

Foi lida ontem, no Tribunal da Figueira da Foz, a sentença aos dois arguidos que participaram nas agressões a uma professora de educação física do Centro Escolar de Vila Verde, em outubro de 2022. Trata-se de um casal, pais de um aluno que à época frequentava o estabelecimento de ensino.

O Tribunal da Figueira da Foz condenou o casal, pelo crime de agressões agravadas, a dois anos e dois meses de prisão com suspensão da pena durante três anos. Além da pena suspensa, terá de pagar uma indemnização de 3500 euros à vítima.

Tendo em conta a situação económica e financeira do casal, já que ambos estão desempregados, o tribunal permite que a indeminização seja paga em prestações mensais, durante três anos.

