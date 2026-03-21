O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, marca segunda-feira presença em Coimbra, para reforçar a ligação institucional com a região.

Às 12H00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, será assinado o protocolo de cooperação entre a FPF, a Associação de Futebol de Coimbra e o Município de Coimbra, que pretende criar condições para promover, organizar e desenvolver o futebol e as suas variantes, desde as categorias de base até aos escalões superiores, através de iniciativas conjuntas que dinamizem a prática desportiva no concelho e na região.