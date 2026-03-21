diario as beiras
CoimbraDesporto

Pedro Proença assina protocolo com AFC e Câmara de Coimbra

21 de março de 2026 às 20 h31
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O Presidente da AFC, Vitor Simões, e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença. Fotografia: FPF/Arquivo

O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, marca segunda-feira presença em Coimbra, para reforçar a ligação institucional com a região.

Às 12H00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, será assinado o protocolo de cooperação entre a FPF, a Associação de Futebol de Coimbra e o Município de Coimbra, que pretende criar condições para promover, organizar e desenvolver o futebol e as suas variantes, desde as categorias de base até aos escalões superiores, através de iniciativas conjuntas que dinamizem a prática desportiva no concelho e na região.

Autoria de:

redação as beiras

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