O músico português Pedro Abrunhosa vai amanhã realizar gravações cinematográficas para um projeto artístico e musical no Templo Ecuménico Universalista, em Miranda do Corvo.

A revelação foi feita pelo presidente da ADFP, Jaime Ramos, que esta gravação “integra um filme-concerto do artista Pedro Abrunhosa, que será posteriormente apresentado em diferentes contextos culturais e festivais internacionais”, estando o espaço encerrado entre as 10H00 e as 21H00.