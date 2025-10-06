diario as beiras
CoimbraSem categoria

Pavilhão de antigo colégio privado de Souselas passou para a união de freguesias

06 de outubro às 21 h33
0 comentário(s)
 A União de Freguesias de Souselas e Botão pode abrir de imediato o pavilhão à comunidade

O pavilhão do Instituto Educativo de Souselas (INEDS) – colégio privado que, entretanto, encerrou – passou para a posse da  União de Freguesias de Souselas e Botão (UFSB). Foi o próprio Manuel Duarte, proprietário do antigo INEDS que entregou as chaves, num ato que decorreu ontem, domingo.

Esteve presente o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, que testemunhou “a entrega de um espaço importante à comunidade local”, refere o presidente da UFSB.

A União de Freguesias de Souselas e Botão pode abrir de imediato o pavilhão à comunidade, dinamizando atividades desportivas, culturais e sociais, que irão beneficiar os habitantes da freguesia. “Este passo reforça o compromisso de todas as partes em garantir que as instalações voltem a servir a população”, reforça a autarquia local.

Rui Soares, Presidente da UFSB, destacou a importância desta ato: “A atitude de Manuel Duarte, ao confiar este espaço à União de Freguesias, é um exemplo a seguir e é o princípio para que no próximo mandato, o resto do equipamento esteja a funcionar como escola”.

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de outubro

Pavilhão de antigo colégio privado de Souselas passou para a união de freguesias
06 de outubro

Despiste de scooter elétrica faz um ferido leve em Condeixa-a-Nova
06 de outubro

Inquérito ao juiz Ivo Rosa respeitou todo os direitos, liberdades e garantias
06 de outubro

Sérgio Vieira já não é o treinador do Ac. Viseu

Coimbra

CoimbraSem categoria
06 de outubro às 21h33

Pavilhão de antigo colégio privado de Souselas passou para a união de freguesias

0 comentário(s)
Coimbra
06 de outubro às 17h52

Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN) diz que presidente da Câmara de Coimbra chumbou na educação

0 comentário(s)
Coimbra
06 de outubro às 15h40

Trabalhadores dos transportes coletivos municipais em greve a dois dias das eleições

0 comentário(s)

Sem categoria

CoimbraSem categoria
06 de outubro às 21h33

Pavilhão de antigo colégio privado de Souselas passou para a união de freguesias

0 comentário(s)
DesportoSem categoria
03 de outubro às 10h20

AFC: Seis meses depois e ainda sem bancada

0 comentário(s)
Sem categoria
03 de outubro às 10h07

Portugal Business Summit superior ao ano passado

0 comentário(s)