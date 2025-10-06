O pavilhão do Instituto Educativo de Souselas (INEDS) – colégio privado que, entretanto, encerrou – passou para a posse da União de Freguesias de Souselas e Botão (UFSB). Foi o próprio Manuel Duarte, proprietário do antigo INEDS que entregou as chaves, num ato que decorreu ontem, domingo.

Esteve presente o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, que testemunhou “a entrega de um espaço importante à comunidade local”, refere o presidente da UFSB.

A União de Freguesias de Souselas e Botão pode abrir de imediato o pavilhão à comunidade, dinamizando atividades desportivas, culturais e sociais, que irão beneficiar os habitantes da freguesia. “Este passo reforça o compromisso de todas as partes em garantir que as instalações voltem a servir a população”, reforça a autarquia local.

Rui Soares, Presidente da UFSB, destacou a importância desta ato: “A atitude de Manuel Duarte, ao confiar este espaço à União de Freguesias, é um exemplo a seguir e é o princípio para que no próximo mandato, o resto do equipamento esteja a funcionar como escola”.