diario as beiras
CIM Região de CoimbraOliveira do Hospital

Paulo Futre promove Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital (com vídeo)

25 de fevereiro de 2026 às 15 h33
0 comentário(s)
Município da Oliveira do Hospital

Paulo Futre, antigo futebolista, protagoniza o vídeo promocional da Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital. O certame decorre nos dias 7 e 8 de março.

Em nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, o município destaca que “a aposta nesta figura emblemática do futebol português assenta numa estratégia de mediatização da maior festa do queijo de Portugal. Note-se que a organização do evento tem vindo a realizar filmes promocionais apostando em figuras com grande notoriedade junto dos portugueses, como Fernando Mendes, Manuel Melo, Pedro Alves, João Baião, Fanny Rodrigues, Toy, Nuno Eiró e, agora, Paulo Futre”.

Conhecido também do público português pela sua participação em alguns anúncios publicitários rodados na televisão portuguesa, Paulo Futre esteve recentemente a gravar o filme promocional numa exploração de ovelhas da raça Serra da Estrela em Vila Franca da Beira e, também, numa unidade de turismo em Meruge – a Casa do Bóco.

A Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, que este ano se realiza nos dias 7 e 8 de março no centro da cidade de Oliveira do Hospital, assume-se como o principal cartaz turístico de toda a região centro.

De acordo com a autarquia, o evento “afirma-se também como um dos eventos nacionais mais mediáticos do país, com a transmissão em direto do programa “Terra-a-Terra”, da TSF, na abertura do dia inaugural. Já na tarde de domingo, ocupará o ecrã da SIC, durante a emissão em direto, do programa “Domingão”, entre as 14h00 e as 20h00.

O evento conta com mais de duas centenas de expositores de produtos endógenos, enchidos, vinhos do Dão, mel, artesanato e gastronomia, e tem como rei da festa o Queijo Serra da Estrela DOP, considerado um dos melhores queijos do mundo.

Durante o segundo fim de semana de março, são esperados milhares de visitantes que irão encontrar várias iniciativas – gastronómicas, musicais, culturais, desportivas e turísticas – pelo recinto da festa, no Largo Ribeiro do Amaral, no centro da cidade, e que se estende a algumas ruas próximas, com destaque para as provas de queijo e vinhos do Dão, “showcookings”, tosquias e fabrico de queijo ao vivo e exposição animal.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de fevereiro

Montenegro não exclui défices mas diz que PTRR não colocará contas públicas em causa
25 de fevereiro

Politécnico de Coimbra capacita dirigentes associativos para reforçar integração de estudantes
25 de fevereiro

Instalação visual dedicada a Maria Amélia Magalhães de Carneiro em Cantanhede
25 de fevereiro

Quinzena Gastronómica da Chanfana em 10 restaurantes do concelho de Penela

CIM Região de Coimbra

CantanhedeCIM Região de Coimbra
25 de fevereiro às 17h41

Instalação visual dedicada a Maria Amélia Magalhães de Carneiro em Cantanhede

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenela
25 de fevereiro às 17h36

Quinzena Gastronómica da Chanfana em 10 restaurantes do concelho de Penela

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenelaRegião Centro
25 de fevereiro às 16h52

APIN contesta aumento da taxa de gestão de resíduos e alerta para impactos injustos

0 comentário(s)

Oliveira do Hospital

CIM Região de CoimbraOliveira do Hospital
25 de fevereiro às 15h33

Paulo Futre promove Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital (com vídeo)

0 comentário(s)
ArganilCIM Região de CoimbraMortáguaOliveira do Hospital
25 de fevereiro às 11h17

Mau tempo: Mais 22 concelhos juntam-se aos 68 abrangidos por situação de calamidade

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraOliveira do Hospital
25 de fevereiro às 09h53

Recuperação da EB de Travanca de Lagos vai avançar

0 comentário(s)