Paulo Futre, antigo futebolista, protagoniza o vídeo promocional da Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital. O certame decorre nos dias 7 e 8 de março.

Em nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, o município destaca que “a aposta nesta figura emblemática do futebol português assenta numa estratégia de mediatização da maior festa do queijo de Portugal. Note-se que a organização do evento tem vindo a realizar filmes promocionais apostando em figuras com grande notoriedade junto dos portugueses, como Fernando Mendes, Manuel Melo, Pedro Alves, João Baião, Fanny Rodrigues, Toy, Nuno Eiró e, agora, Paulo Futre”.

Conhecido também do público português pela sua participação em alguns anúncios publicitários rodados na televisão portuguesa, Paulo Futre esteve recentemente a gravar o filme promocional numa exploração de ovelhas da raça Serra da Estrela em Vila Franca da Beira e, também, numa unidade de turismo em Meruge – a Casa do Bóco.

A Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, que este ano se realiza nos dias 7 e 8 de março no centro da cidade de Oliveira do Hospital, assume-se como o principal cartaz turístico de toda a região centro.

De acordo com a autarquia, o evento “afirma-se também como um dos eventos nacionais mais mediáticos do país, com a transmissão em direto do programa “Terra-a-Terra”, da TSF, na abertura do dia inaugural. Já na tarde de domingo, ocupará o ecrã da SIC, durante a emissão em direto, do programa “Domingão”, entre as 14h00 e as 20h00.

O evento conta com mais de duas centenas de expositores de produtos endógenos, enchidos, vinhos do Dão, mel, artesanato e gastronomia, e tem como rei da festa o Queijo Serra da Estrela DOP, considerado um dos melhores queijos do mundo.

Durante o segundo fim de semana de março, são esperados milhares de visitantes que irão encontrar várias iniciativas – gastronómicas, musicais, culturais, desportivas e turísticas – pelo recinto da festa, no Largo Ribeiro do Amaral, no centro da cidade, e que se estende a algumas ruas próximas, com destaque para as provas de queijo e vinhos do Dão, “showcookings”, tosquias e fabrico de queijo ao vivo e exposição animal.