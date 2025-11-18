diario as beiras
Figueira da Foz

Paulo de Carvalho junta-se a bandas filarmónicas no CAE da Figueira da Foz

17 de novembro às 16 h33
0 comentário(s)
DR

Paulo de Carvalho, uma das vozes masculinas mais reconhecidas em Portugal nos últimos 60 anos, junta-se às filarmónicas Quaiense e de Lares, num concerto agendado para sábado, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz.

Na abertura da terceira edição do programa ORQUESTRAE, a “voz lendária” de Paulo de Carvalho funde-se “com o poder orquestral de duas filarmónicas do concelho da Figueira da Foz”, refere equipamento cultural.

Adianta que o espetáculo, com bilhetes a 15 euros, apresentará um repertório que “atravessa décadas de sucessos, desde os clássicos eternos até às canções mais recentes, incluindo os temas que escreveu para outros artistas”.

“Este será um momento especial, onde o artista se revela numa nova dimensão, interpretando as músicas que mais o tocam e que marcaram gerações”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de novembro

Carneiro considera que périplo da ministra por unidades de saúde vem tarde
17 de novembro

Fernando Alexandre diz que falta de computadores em algumas escolas não é por falta de dinheiro
17 de novembro

Serviços mínimos decretados na saúde durante greve geral
17 de novembro

Governo não prevê mudanças ao cronograma de pagamentos da Manifesta

Figueira da Foz

Figueira da Foz
17 de novembro às 16h37

Figueira da Foz: Sting esgota concerto em julho na praia do Relógio

0 comentário(s)
Figueira da Foz
17 de novembro às 16h33

Paulo de Carvalho junta-se a bandas filarmónicas no CAE da Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
17 de novembro às 10h06

Corpo de mulher dá à costa na Praia da Leirosa

0 comentário(s)