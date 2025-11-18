Paulo de Carvalho, uma das vozes masculinas mais reconhecidas em Portugal nos últimos 60 anos, junta-se às filarmónicas Quaiense e de Lares, num concerto agendado para sábado, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz.

Na abertura da terceira edição do programa ORQUESTRAE, a “voz lendária” de Paulo de Carvalho funde-se “com o poder orquestral de duas filarmónicas do concelho da Figueira da Foz”, refere equipamento cultural.

Adianta que o espetáculo, com bilhetes a 15 euros, apresentará um repertório que “atravessa décadas de sucessos, desde os clássicos eternos até às canções mais recentes, incluindo os temas que escreveu para outros artistas”.

“Este será um momento especial, onde o artista se revela numa nova dimensão, interpretando as músicas que mais o tocam e que marcaram gerações”.