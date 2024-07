Passeio de remo junta 40 atletas nos rios Dão e Mondego na região de Viseu

Os rios Dão e Mondego serão percorridos em agosto por 40 atletas, 90% estrangeiros (oriundos de cinco países), na 21.ª edição do Portugal Rowing Tour, que vai marcar presença, pela primeira vez, no Dão, anunciou hoje a organização.

“É a primeira vez no Dão, seja no rio como também na região demarcada do vinho. Estamos sempre à procura de criar novas experiências e de novos locais para proporcionar novas experiências aos participantes, já que temos alguns repetentes”, anunciou a diretora da prova, Rute Costa, do Ginásio Figueirense, que promove o evento.

Na conferência de imprensa de apresentação da 21.ª edição do Portugal Rowing Tour, hoje, em Nelas, no distrito de Viseu, o Ginásio Clube Figueirense, da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, revelou os números deste ano.

“São 40 atletas e já não há mais vagas, por uma questão de logística não podemos aceitar mais. O camião que transporta os barcos tem capacidade para oito, e cada um leva cinco” passageiros para o remo, justificou.

Dos 40 atletas, “90% são estrangeiros, oriundos da Irlanda, Inglaterra, Holanda, Luxemburgo e Suécia, e alguns são repetentes e aproveitam a participação no ‘tour’ para ficarem mais uns dias, antes ou depois, na região” em que decorre o passeio.

No total, os participantes “remarão cerca de 45 quilómetros, nos rios Mondego e Dão” nas regiões de Mortágua, Santa Comba Dão, Tábua e Mangualde, na zona da barragem de Fagilde, “se se mantiverem as condições de navegabilidade”.

Rute Costa esclareceu que, além do remo, “há outras atividades, nomeadamente para os acompanhantes, que são 10, que têm um programa cultural essencialmente nos concelhos de Santa Comba Dão e Mortágua, onde ficam hospedados”, na Aguieira.

A diretora do evento disse que o passeio “é também uma experiência” na região em que decorre e, por isso, marcando presença na região do Dão, “haverá provas de vinhos e gastronómica”, neste caso em Nelas, na Quinta da Teixuga, Caminhos Cruzados, onde decorreu a apresentação do evento.

“Nós gostamos de dar a conhecer novas regiões do Centro, onde estamos e gostamos de mostrar. E gostamos de envolver as populações locais porque nos dão uma perspetiva de turismo diferente e isso é muito importante e é isso que fazemos, defendeu Rute Costa.

O presidente do Turismo Centro de Portugal, Raul Almeida, instituição que “apoia desde a primeira edição” o evento, defendeu que “é com estas iniciativas que se dão a conhecer os territórios de baixa densidade e o interior”.

“É um evento que se enquadra na estratégia do Turismo Centro de Portugal, porque além do despertar para o turismo para estas regiões, para portugueses e estrangeiros, neste caso, também valorizam o património cultural e a cultura das regiões”, defendeu.

Raul Almeida destacou ainda que “o trabalho de promoção do território como o que faz o Ginásio [Clube] Figueirense é o que também contribui para os números de dormidas e de proveitos cresçam bastante, como tem acontecido nos últimos meses”.

Na apresentação, o presidente da Câmara Municipal de Nelas, Joaquim Amaral, sublinhou a “importância deste tipo de eventos no concelho, situado entre os rios Dão e Mondego, que tem uma vasta área no setor do enoturismo que vale a pena conhecer”.

“Os rios têm uma importância imensa nesta região e a especificidade que temos nos nossos vinhos tem precisamente a ver com isso também”, acrescentou Joaquim Amaral.