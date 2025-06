Parque das Gaivotas ganha 200 lugares de estacionamento

Equipamentos de diversões mudam-se para Buarcos e os alicerces do mercado municipal provisório serão removidos

O Parque da Avenida de Espanha, mais conhecido por Parque das Gaivotas, é a maior zona de estacionamento da cidade da Figueira da Foz. Este espaço municipal contíguo ao areal urbano vai ganhar cerca de duas centenas de lugares.

Para compensar a eliminação de estacionamento na avenida 25 de Abril – na sequência das obras de requalificação, tendo por finalidade proporcionar mais espaço aos peões e aos ciclistas e reduzir a velocidade – , o Município da Figueira da Foz criou um número superior de novos lugares no Parque das Gaivotas, com piso permeável.

Os novos lugares de estacionamento na zona de terra batida são gratuitos, garantiu o vereador Manuel Domingues ao DIÁRIO AS BEIRAS. A área pré-existente, recorde-se, está concessionada a um operador privado, que cobra estacionamento durante a época balnear.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 29/05/2025