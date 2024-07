Pampilhosa da Serra: Nove milhões para mudar a paisagem e plantar vinha em socalcos

Na Câmara de Pampilhosa da Serra foi assinado o auto de consignação da empreitada de construção de patamares para vinha em socalcos, no sul do concelho, na localidade de Trinhão, freguesia de Portela do Fojo – Machio, na margem direita do rio Zêzere.

A intervenção contempla a “execução dos primeiros 25 hectares de vinha com o estatuto de Identificação Geográfica Protegida (IGP), de um total de 60 hectares de direitos de plantação concedidos pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), numa parcela de terreno com um total de 100 hectares, integralmente da propriedade do Município. Este é um projeto âncora da Operação Integrada de Gestão da Paisagem da Travessa (OIGP) da Travessa, que tem como Entidade Gestora a Florestgal SA, e que estrutura o processo de transformação da paisagem em mais 4.000 hectares ao longo da bacia do Zêzere”, explicou Jorge Custódio, presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 30/07/2024