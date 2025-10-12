Jorge Custódio (PSD) vai manter-se na presidência do município da Pampilhosa da Serra. O atual presidente, recandidato pelo partido social-democrata nas eleições autárquicas de 2025, reuniu 64,78% dos votos, facto que valeu a sua reeleição.

Com um total de 1 490 votos, Jorge Custódio vai liderar o município por mais quatro anos. Na segunda posição, ficou o PS, com 28, 39%. Já o Chega, o terceiro parido mais votado, obteve 2,70%.

