Pampilhosa da Serra: Geoscope chama as pessoas à terra do céu mais brilhante

Entidades públicas e parceiros enalteceram o potencial do projeto para dinamizar os astroturismo, na cerimónia de inauguração do Geoscope, em Fajão

Transformar as condições de excelência para a observação do céu noturno numa “constelação” de novas ideias, oportunidades e produtos turísticos, científicos e educacionais. É este o principal objetivo do Geoscope – Observatório Astronómico de Fajão, que foi inaugurado anteontem naquela aldeia do xisto.

O Geoscope é composto por um ponto de observação e um quiosque pedagógico, complementados por um calendário de animação com sessões de observação “Viagem à Luz das Estrelas”, astrofotografia e visitas guiadas.

“Aqui o convite é que venham até à Pampilhosa da Serra para olharem para o céu e verem e sentirem o que nas cidades não conseguem”, expressou o presidente da Câmara de Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, a propósito “de um projeto que consegue uma simbiose perfeita entre o céu de excelência, a natureza, pessoas acolhedoras, oferta turística de qualidade e o espírito autêntico dos lugares”. Jorge Custódio revelou que, “em 2023, um operador turístico do concelho vendeu mais de 2.000 pacotes individuais para observação do céu e das estrelas”.

O novo ponto de observação, localizado no alto da aldeia, é uma “dome” semi-esférica, em aço, com 7,5 metros de altura e 15 metros de diâmetro, criada pelo designer João Nunes e desenhada pelo arquiteto José Leite. Está perfeitamente integrada na Rede Natura 2000 e na Paisagem Protegida da Serra do Açor.

