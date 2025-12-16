diario as beiras
Pampilhosa da Serra: Autenticidade e tradição oferecem brilho genuíno ao Natal Serrano

16 de dezembro de 2025 às 10 h04
A Pampilhosa da Serra tem, por estes dias, um encanto de Natal mais autêntico. Até domingo, a vila volta a ser agitada pelo Natal Serrano, um evento que coloca no centro das atenções a celebração da quadra natalícia à moda da serra e das zonas do interior de Portugal. Com o Presépio e a fogueira/madeiro de Natal em primeiro plano, sem o habitual e comum Pai Natal, em Pampilhosa da Serra, como disse o edil da autarquia, Jorge Custódio, celebra-se “o Natal mais genuíno do país”.

A filhó espichada, a aguardente de medronho, produtos endógenos como o mel, o artesanato, as samarras da serra e brincadeiras de outros tempos convidam o público a viver e sentir uma forma diferente de celebrar o Natal.

Após a viagem até à zona do Mercado Municipal e do Largo das Festas em Pampilhosa da Serra é momento de refrescar a garganta. “Estivemos sempre presentes. É o melhor evento que existe aqui durante o ano”, garante José Martins, fundador da empresa Lenda da Beira.  Natural de Signo Samo, localidade do município pampilhosense, José Martins tece rasgados elogios ao evento: “É extraordinário, deviam existir mais eventos assim. Mostra como se festejava o Natal aqui”.

