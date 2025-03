Opinião: Três atitudes face ao episódio da Sala Oval

O historiadores conhecem bem o papel do acaso, do incidental e do comportamento individual na mudança das sociedades. Devido ao seu imediato impacto, esses fatores podem impor viragens de forma muito mais rápida e intensa que as alterações de natureza política, social ou cultural produzidas num tempo longo e vagaroso. O que aconteceu a 28 de fevereiro em Washington, na Sala Oval da Casa Branca, durante o encontro de Donald Trump e J.D. Vance com Volodymyr Zelensky, pela sua singularidade – na realidade, tratou-se de uma emboscada de «bullying» destinada a diminuir a Ucrânia e o seu presidente – e pelo eco global que logo teve, representa um exemplo consumado desse efeito. As suas ondas de choque distribuíram-se por três diferentes atitudes.

A primeira prende-se com a estupefação e a repulsa da generalidade dos governos, dos partidos e da opinião pública mundial, em particular da europeia. Esta incorpora um consenso político muito amplo, que vai da quase totalidade dos setores da esquerda plural – mesmo dos que têm mantido dúvidas sobre a forma de obter a paz – aos que pertencem ao campo da direita democrática. Na sua origem, uma quase unanimidade no apoio à Ucrânia perante a agressão militar russa, cuja ilegalidade e horror Trump deprecia, além da rejeição de um comportamento que foi contra as regras elementares da diplomacia. Contém também a convicção de que o campo da democracia liberal não pode agora contar com os Estados Unidos como parte do bloco político e militar ocidental erguido após o fim da Segunda Guerra Mundial, abrindo caminho a novas configurações.

A segunda atitude comporta três escolhas que apoiam ou acolhem com simpatia o gesto de Trump. A primeira é a dos setores da política norte-americana que subscrevem inteiramente as escolhas agressivas, imperiais e autocráticas da atual administração. A segunda é a de Putin e da Rússia, ou de seus aliados incondicionais, como a Bielorrússia e a Coreia do Norte, que logo aplaudiram a tentativa de humilhação de Zelensky, integrando-a na legitimação da sua posição imperial sobre a Ucrânia, a Europa de Leste e os países do Báltico. Timothy Garton Ash considera mesmo o ardil de Trump «uma capitulação a Putin». A terceira é a dos governos e partidos de extrema-direita de todo o lado, que encontram nos comportamentos dos atuais governos de Washington e de Moscovo, fatores que servem as suas aspirações no assalto às democracias.

A terceira atitude é a da esquerda mais ortodoxa, entre nós quase exclusivamente representada pelo PCP. Setor que continua a ver a Rússia, se já não enquanto «Céu na Terra», como força capaz de se opor ao imperialismo norte-americano, tomado como único existente, e à União Europeia, olhada como mera expressão do «grande capital». Por considerar a causa ucraniana favorável a estes poderes, procura enfraquecê-la e depreciá-la, dizendo-se defensor de uma «paz» traduzida na sua capitulação. Não hesitando em espalhar mitos e mentiras sobre a dimensão «nazi-fascista» da Ucrânia (na realidade, só uma ínfima fração do eleitorado do país vota na extrema-direita), a legitimidade histórica da sua independência (que Estaline também procurou esmagar) ou o caráter do seu presidente (repetidamente descrito como «palhaço» ou mero «provocador»).

As duas últimas atitudes coincidem no total desprezo pela Ucrânia e por quem a defenda, recorrendo para o efeito ao insulto fácil, mas ajudam também a demarcar campos. Mostram quem está do lado de uma paz justa, da democracia e dos direitos dos povos, e quem está contra eles, fazendo depender as suas escolhas e proclamações apenas de interesses estratégicos ou da ideologia. Tornando também mais claro, no caso da União Europeia, a necessidade de referendar e desenvolver uma política autónoma comum que passará por um apoio firme à Ucrânia. Como parte da necessária resistência aos dois poderes imperiais que, sem pudor porque já o declararam, a pretendem sufocar.