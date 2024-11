Opinião: Transformar, desenvolver e acelerar Coimbra

Impossível fazer um balanço do 3º ano de mandato da coligação Juntos Somos Coimbra (JSC) num único artigo, mas vou referir resumidamente alguns temas.

1 ) A evolução demográfica. Enquanto nos 8 anos de governação PS que nos antecedeu, Coimbra continuou a sua lenta agonia de declínio e perdeu 1.000 residentes, com 2 anos da coligação JSC, Coimbra já ganhou 2.000 novos residentes, essencialmente jovens, graças à nova dinâmica económica, social e cultural e à instalação de novas empresas. Só na Torre Arnado já se instalaram 3 multinacionais, que, no conjunto, já criaram cerca de 300 novos postos de trabalho e continuam em crescimento. Outras instalaram-se no Estádio Municipal.

2 ) O índice de transparência do município de Coimbra passou de 196º ( 2017 ) para 9º ( 2024 ).

3 ) Os resultados obtidos no iParque são paradigmáticos. Nos 8 anos que nos precederam, foram vendidos 4 lotes e encerrado 1 lote, com o resultado de 3. Em apenas 3 anos do executivo JSC já se venderam 8 lotes, todos os disponíveis, e o lote que tinha encerrado vai reabrir, com um total de 9.

4 ) As candidaturas a financiamento revelam novas capacidades na Câmara. Cito 3, já aprovadas, porque verdadeiramente marcantes para o futuro: a candidatura à European Urban Initiative, com um projeto de turismo sustentável, financiada em 4,9 M€; a candidatura à linha de financiamento “Bairros Comerciais Digitais” (PRR), com um investimento elegível no montante de 1,236 M€; a candidatura de um consórcio de 12 entidades, liderado pela CM de Coimbra, à Rede Urbana Intrarregional para a atração de empesas, apoiado pelo FEDER, em 5 M€.

5 ) Elevado ritmo de trabalho da CM de Coimbra. Sem paralelo no passado, o número de despachos dados por mim neste 3º ano de mandato foi de 14.337 e participei ou estive presente em 1.295 reuniões ou eventos de entidades externas.

6 ) Os SMTUC continuarão a ser uma aposta prioritária da CM de Coimbra. Em janeiro de 2024 procedemos à maior injeção de novos autocarros elétricos de sempre, no total de 22, estando já a ser preparada a aquisição de mais 30 autocarros elétricos novos e a ser feito o estudo técnico para a reestruturação global da rede dos transportes urbanos, que nunca tinha sido realizada.

7 ) O saneamento está a chegar às Carvalhosas, na freguesia das Torres do Mondego, um sonho há muito reivindicado e que agora tem solução à vista.

8 ) Projetos educativos transformadores e paixão pela Educação como o projeto TUMO, um extraordinário sucesso, revelando o pioneirismo do Município, a instalação da Brave Generation Academy, um projeto de formação na Baixa de Coimbra, e múltiplas intervenções de reabilitação de escolas.

9 ) A internacionalização, importante para a afirmação de Coimbra. De salientar a realização em em Coimbra da conferência “10 anos do Europa Criativa e o papel das Redes Culturais no Futuro da Europa”, um dos maiores da Culture Action Europe.

Muitíssimo mais haveria a dizer, mas verifica-se que Coimbra está, finalmente, no caminho certo.