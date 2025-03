Opinião: Tenhamos agora, “dó”, de um país com futuro

Incomoda ouvir um conjunto de cidadãos, a quem a comunicação a espaços dá relevo, falar em nome do POVO.

Antes da votação na Assembleia da República da moção de confiança apresentada pelo PSD, malta houve que se atreveu a vociferar que o POVO não queria eleições!

Mas o POVO não deveria querer eleições, porquê?

Eleições, em qualquer altura do processo democrático – ainda vivemos em democracia embora por vezes não pareça – não deixa de ser a opinião dos cidadãos sobre o que desejam para o futuro do país.

Eu sei que alguns preferem viver na penumbra, do faz de conta, que é mas não é, da opinião hoje e da contrária amanhã, do discurso balofo, cinzento, medíocre, que nada tem a ver com o país mas apenas com a sua própria condição; ou seja, o que convém a alguns, mas não ao colectivo!

Por isso as eleições não são um mal necessário. As eleições são necessárias!

Todos sabemos que não convém aos autarcas, porque não podem abandonar agora a gestão dos municípios para serem candidatos a Deputados. Seria muito melhor que estas eleições se disputassem em 2026 com governo e oposição completamente desgastados pela discussão do Orçamento Geral do Estado, pelas eleições presidenciais e outras coisas que tais.

Louvo as eleições agora.

Alguns candidatos a autarquias já querem “borregar” principalmente aqueles que já perceberam que vão ser trucidados em setembro, desejando manter-se como deputados como não tivessem emprego ou trabalho, convencidos que estão que, ser deputado ou autarca é profissão, e não, e só, e apenas, uma missão que o POVO lhes confiou.

Portugal vive há muitos anos num imenso equívoco. A política vive de uma bolha de cidadãos que se vão revezando, muitos deles analfabetos funcionais, mas que caíram na boa graça de outrem a quem serviram de forma eficaz e canina!

Tenhamos agora “dó” de um país com futuro!

O POVO, o tal que não quer eleições, precisa de gente a sério para os representar na próxima legislatura. Não precisa dos tais das bolhas!

Portugal precisa de um pacto de regime que, não passa por acordos à esquerda com partidos que têm como único objectivo retirar votos ao PS – LIVRE como exemplo – nem com acordos à direita que retirem votos ao PSD.

À direita ou à esquerda, ou eventualmente ao centro, o POVO exige que o poder político avance com profundas reformas agora, já, na educação, na saúde, na justiça, na habitação, no ambiente, etc. para que os nossos filhos e netos consigam viver num país decente.

O POVO exige que a maioria do país político dialogue entre si, que avance com medidas que desburocratizem a administração pública para que a corrupção não seja a preocupação do dia a dia.

A título de exemplo, faz sentido que a jurisdição sobre o “nosso” mar seja tutelado por 18 instituições públicas? É uma desgraça. Nada se consegue decidir em tempo útil! Multipliquem, percebam a desgraça e para onde vai o dinheiro do tal POVO!

O POVO quer a clarificação. Precisa de conhecer o seu próprio caminho.

O PS tem obrigatoriamente vencer com maioria absoluta. Se tal não acontecer, mesmo sendo o partido mais votado, poderá sofrer a agrura de uma geringonça de direita. Entrará numa crise profunda, que não de identidade!

Se o PSD vencer poderá ter a vida facilitada. Passadeira vermelha para fazer as reformas que já anunciou e outras que estarão na gaveta!

PS e PSD vão ter de escolher os seus melhores. Porque a próxima legislatura vai ser de fortíssima discussão e deverão estar preparados para responder ao POVO que neles confiou!

Há males que veem por bem, há crises que acontecem no tempo certo.

Esta não é uma crise política…mas o que a vida nos reservou!