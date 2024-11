Opinião: Rotary Club de Coimbra: Um pilar de solidariedade e comunidade

O Rotary é uma rede global formada por mais de 1,4 milhões de membros em todo o mundo, amigos e vizinhos que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. O Rotary Club de Coimbra (RCC), como organização que integra o Rotary, é uma das mais antigas e respeitadas organizações de serviço, que continua a desempenhar um papel vital na promoção de iniciativas sociais e comunitárias na envolvente em que se insere. Fundado em 1953, o clube tem-se destacado pelo seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento dos laços sociais entre os cidadãos.

O RCC faz parte de uma rede global de clubes que se dedicam a causas humanitárias, educação e promoção da paz. Em Coimbra, o clube tem-se envolvido em diversos projetos que visam satisfazer as necessidades da comunidade local. Desde campanhas de arrecadação de alimentos até programas de apoio a jovens em situação de vulnerabilidade, tendo-se mostrado um verdadeiro agente de mudança.

Das ações concluídas, o RCC pode orgulhar-se de ter realizado ao longo do tempo diversas atividades, que refletiram os pilares do Rotary: companheirismo, serviço à comunidade e promoção de valores como diversidade, equidade e inclusão. O clube promoveu um vasto conjunto de iniciativas nas áreas de educação, ação social, cultura e formação, além de reforçar o espírito de cooperação com outros clubes rotários.

O RCC contou com palestras de ilustres figuras de diferentes setores da sociedade, que abordaram temas que foram desde o papel social das instituições locais até à paz mundial. Eventos como o jantar solidário de Natal, em parceria com outros clubes, simbolizaram a união dos rotários em prol de causas humanitárias.

Destaca-se a visita da Presidente de Rotary International, Jennifer Jones em abril de 2023, num jantar festivo nacional, em Coimbra, evento que constituiu um marco desse ano rotário, que evidenciou a relevância global das ações locais do clube. Outro destaque cultural foi o colóquio sobre o Bicentenário da Independência do Brasil, em parceria com a Universidade de Coimbra e o Rotary Club de Santos.

O apoio à educação foi prioridade, com a atribuição de diversas bolsas de estudo para jovens carenciados, num total de dezassete bolsas em 2022-2023. Além disso, em parceria com a Fundação Rotária Portuguesa, foram financiados projetos como o “Tecno-Inclusão”, que equipou uma associação com tecnologia educativa, promovendo a inclusão digital.

Na área humanitária, o RCC angariou e doou bens essenciais a várias associações, totalizando centenas de quilos de alimentos e produtos básicos. Além disso, organizou um torneio de Padel Solidário. Outras ações foram desenvolvidas a que voltaremos noutras intervenções.