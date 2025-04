Opinião: Relatório e Contas 2024 da Águas de Coimbra, E.M.

A Águas de Coimbra (AC) atingiu, em 2024, uma cobertura quase total do concelho, com um serviço de abastecimento de água que chega a praticamente 100% dos utilizadores, servindo 87.651 clientes, e um serviço de drenagem de águas residuais que abrange 98,6% da população, atendendo 85.831 clientes, com uma cobertura de aproximadamente 85% do parque de contadores com o sistema de telemetria.

No que concerne aos investimentos em infraestruturas, o foco manteve-se na expansão da rede de saneamento, na instalação de redes de drenagem de águas pluviais e na manutenção e modernização dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem.

Em 2024, a AC demonstrou, uma vez mais, solidez e robustez na sua situação económica e financeira, apresentando um resultado positivo de 2 299 654,05€, antes de impostos. As demonstrações financeiras evidenciam a contínua trajetória de recuperação e crescimento sustentado. É com esta sustentabilidade que são encarados novos passos na evolução desta entidade gestora, com especial enfoque no alargamento da empresa a outros municípios, no aumento do número de clientes e na capacidade de manutenção e extensão dos sistemas, bem como, no investimento em inovação e desenvolvimento de novas tecnologias.

Por vezes não se tem a noção da exigência e da permanente necessidade de manutenção, mas vale a pena lembrar que a extensão da rede de água gerida pela AC é de 1 202 quilómetros, a rede de saneamento é de 930 quilómetros e a rede de coletores de drenagem de águas pluviais é de 269 quilómetros (mais 11 que 2023 ), dividida por 26 bacias hidrográficas.

Considerando as diversas fases e o desenvolvimento plurianual de alguns investimentos, decorreu o impressionante número de 28 empreitadas (mais duas que em 2023 ). É um orgulho estar a decorrer, entre outras, a grande obra das Carvalhosas.

Verificou-se uma diminuição da percentagem de água não faturada de 20,57%, em 2023, para 17,98%, em 2024, o valor mais baixo de sempre da AC.

A inovação continua a ser uma prioridade estratégica. No final de 2024, alcançou-se uma cobertura de aproximadamente 85% do parque de contadores com o sistema de telemetria. O Balcão Digital foi dotado de novas funcionalidades, proporcionando um acesso mais cómodo e eficaz aos serviços, 24 horas por dia

No domínio do controlo de qualidade da água, a AC mantém o elevado nível de qualidade, apresentando um indicador de água segura de 99,91% e sendo, uma vez mais, distinguida com o Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano, pela ERSAR. Pelo 14.º ano consecutivo, a AC conquistou o primeiro lugar no estudo BECX (Best European Customer Experience).

O valor médio da taxa de absentismo foi, no ano de 2024, de 6,18%, um valor apreciavelmente baixo.

Manifesto o meu agradecimento ao CA e a todos os dirigentes e trabalhadores da AC pelo seu profissionalismo, empenho e dedicação demonstrados em 2024, permitindo os excelentes resultados desta empresa municipal.