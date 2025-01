Opinião: Feng Shui: Quanto vale um número na cultura chinesa?

Na cultura chinesa, os números têm um significado que ultrapassa o seu valor quantitativo; eles carregam significados baseados na sua fonética, tendo impacto directo e influenciando áreas desde o mercado imobiliário, aquisição de veículos, escolha de números de telefone e até preços.

A semelhança fonética do número 8 com a palavra “prosperidade” levou a/à sua associação com riqueza e boa sorte. Em contrapartida, o número 4 é temido, pois a sua fonética assemelha-se a “morte”, assim como o 14, interpretado como “morte garantida”. A aversão ao número 4 é evidente nas estruturas e projecto dos edifícios. Muitos prédios simplesmente não têm 4º andar e, arrendar ou comprar apartamento nesse piso, quando existe, pode ser substancialmente mais barato do que em andares inferiores.

Recordo os meus verdes anos de Macau, quando bebia diariamente litradas da cultura chinesa, apreciar num gole de fascínio e surpresa o episódio em que uma grande amiga macaense foi presenteada pelo pai com uma matrícula de compra, aquando da aquisição do seu primeiro carro: XX-54-54. O temido 4 quando conjugado com o 5, sugere “não morre”, sendo o 5 interpretado, foneticamente, como negação.

Auspiciosos são também o 2, 6 e 9: associados a harmonia, fluidez e longevidade. Combinações como o 12 (“positivo”), 13 (“vida”), 18, 28, 66 e 99 são altamente cobiçadas. Consideradas favoráveis face à cultura chinesa, as sequências ascendentes como 1238, simbolizam crescimento e sucesso.

Em contrapartida, ao olharmos para as culturas ocidentais, a abordagem é diferente; os preços frequentemente terminam em

9, prática que, estrategicamente, visa fazer o consumidor acreditar que está a pagar menos.

Num mundo cada vez mais globalizado, compreender estas nuances culturais torna-se premissa para empresas que desejam prosperar em mercados estrangeiros. A capacidade de respeitar e integrar essas diferenças pode ser a chave para o sucesso, mostrando que os números, mais do que meras quantidades, são símbolos carregados de significado e valor.