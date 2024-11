Opinião: Feng Shui: A Influência nos Casinos de Macau

Residir e trabalhar em Macau é como habitar entre dois mundos que coexistem em perfeita, embora intrigante, harmonia. De um lado, a tradição milenar, com as suas crenças e rituais; do outro, o brilho opulento de uma modernidade que nunca dorme. Nesta região, onde o luxo dos casinos se cruza com as raízes culturais profundas, o Feng Shui emerge como uma presença discreta, mas poderosa, moldando não apenas os espaços, mas também as experiências, e até as decisões, daqueles que os visitam.

Como arquiteta e gestora de design de projetos para uma das grandes concessionárias de jogo da região, onde o luxo e a hospitalidade são prioridade, o Feng Shui representa uma componente essencial no processo criativo, como premissa de conceito e desenvolvimento dos espaços, sendo que, mais do que uma ferramenta de harmonia estética, é uma estratégia que tende a influenciar emoções e comportamentos de forma quase imperceptível.

Os padrões utilizados em decoração desempenham um papel fundamental na forma como a energia circula num espaço. Linhas curvas e formas orgânicas são frequentes em projectos de design baseados no Feng Shui, pois promovem a circulação natural de energia. Num espaço de jogo, no entanto, essa escolha ganha outro propósito: a sensação de fluxo constante transmite uma ilusão subtil de falta de controle, levando os jogadores a decisões mais impulsivas. O uso de elementos que remetem à água, como tapetes com padrões ondulados ou tetos com iluminação fluida, aprofunda a sensação de imersão. É quase como estar num sonho, onde o tempo e a lógica se diluem, e o único instinto que resta é apostar.

No Feng Shui, os animais são frequentemente considerados guardiões e condutores de boas energias. Em Macau, é comum ver dragões, tartarugas, fénixes e tigres representados em esculturas, obras de arte ou mesmo em detalhes de acabamentos interiores. O Dragão, animal que representa a força e protecção, é utilizado na prática do design de interiores como guardião de espaços, posicionado, estrategicamente, nos acessos principais, assegurando a entrada apenas a energias positivas. A Fénix, símbolo de renascimento e oportunidades, aparece frequentemente em espaços de reunião ou zonas de check-in, reforçando a ideia de sucesso e recomeços.

Ao entrar num espaço de jogo somos, inevitavelmente, confrontados com estátuas de animais, frequentemente representando predadores, evocando uma reacção primitiva de alerta. É como se os jogadores fossem observados, tornando-os mais vulneráveis e menos confiantes nas suas escolhas. Esse estado de vulnerabilidade, calculado ao detalhe, aumenta a probabilidade de decisões impulsivas.

Embora muitos dos jogadores possam estar cientes de algumas estratégias de Feng Shui, a natureza humana, com a sua tendência gananciosa, frequentemente prevalece. O desejo de ganhar, intensificado pela atmosfera envolvente do espaço de jogo, tende a ofuscar a razão.

O Feng Shui ensina-nos que cada detalhe importa. Desde o padrão do tapete até à escolha do animal colocado perto dos acessos, tudo está estrategicamente alinhado de forma a promover o sucesso comercial. Os casinos de Macau são um reflexo perfeito disso: palácios de entretenimento que combinam tradição e psicologia para criar experiências que são, ao mesmo tempo, fascinantes e inquietantes.

Entre as fortes luzes e as apostas nas mesas de baccarat, somos levados a reflectir sobre vários aspectos profundos da psicologia humana e da influência do Feng Shui nas decisões dos jogadores. Na atmosfera dos casinos de Macau todos somos participantes de um jogo que ultrapassa as apostas – um jogo de manipulação silenciosa do nosso subconsciente.