Opinião: Feng Shui: A Harmonia e a Psicologia das Cores

No mundo agitado de hoje, onde até o café parece correr mais depressa que nós, encontrar um lar que respire paz e energia positiva é uma tarefa quase hercúlea. Contudo, com algumas dicas de Feng Shui, é possível transformar os nossos lares em verdadeiros santuários de tranquilidade e, quem sabe, até descobrir a magia que eles podem oferecer.

No fascinante mundo das cores, o Feng Shui e a psicologia das cores partilham semelhanças que vão muito para além das suas distintas origens. Ambos defendem que as cores têm um poder extraordinário sobre nossas emoções e bem-estar. Essa influência emocional não é acidental; sendo as escolhas cromáticas feitas de forma intencional, na procura por ambientes que promovam estados desejados. Se, no Feng Shui, as cores são escolhidas para harmonizar e energizar os espaço, na psicologia, elas são utilizadas para moldar o nosso comportamento e percepção. Muito mais do que um mero recurso decorativo, as cores são ferramentas que moldam as nossas experiências, influenciam as nossas emoções e, em última análise, transformam os nossos espaços e vidas.

O verde, por exemplo, simboliza crescimento e renovação. É ideal para salas de estar e cozinhas, proporcionando uma sensação de frescura que remete à natureza. Traga energia para a sala usando tons de verde-limão, ou calma recorrendo a um verde-azulado.

O azul é como um abraço de um amigo de longa data. É uma cor que transmite calma e conforto, tornando-se perfeita para quartos e casas de banho, onde se busca um ambiente relaxante. A cor laranja é considerada saudável e frutífera, simbolizando o equilíbrio e o entusiasmo. É uma cor que estimula o apetite e, como tal, funciona bastante bem como apontamento na cozinha ou tempero na sala de jantar. Vermelho, a cor do entusiasmo e da energia, sendo psicologicamente a mais estimulante das cores e, na cultura oriental, associado à sorte e prosperidade. O amarelo irradia alegria e energia. Representa felicidade, optimismo e inspiração, pois é facilmente associado aos tons do verão. O amarelo pastel pode iludir à sensação de iluminação natural de um espaço, sem ser excessivo para os olhos. Um sofá com almofadas em tons quentes, numa paleta de avermelhados, laranjas ou amarelo mostarda despertam alegria e promovem o diálogo. A cor rosa representando amor e compaixão, associado ao feminino, inocência e romantismo. O rosa funciona muito bem em espaços onde se deseja fomentar relações harmoniosas. Use-o nos espaços onde o casal passa mais tempo junto e veja como o clima muda e os desentendimentos diminuem. Já o roxo estimula a imaginação e combina bem num canto de leitura ou mesmo em espaços de escritório. Quando em tons fortes é a cor associada à realeza e ao luxo. Por sua vez, os tons mais amenos e com um subtom azulado (como o lilás), criam uma sensação de relaxamento e serenidade. O branco simboliza pureza e clareza. Tons mais quentes de branco ajudam a tornar o ambiente mais aconchegante, enquanto tons mais frios tendem a proporcionar uma sensação mais formal que, em excesso, pode resultar numa estética fria e impessoal, lembrando um bloco cirúrgico. Combine-o com detalhes em cores quentes para evitar que os seus convidados sintam que se precisam de lavar com álcool antes de sentar no sofá.

Lembre-se, ao escolher as cores para decorar o seu lar está, simultaneamente, a moldar a atmosfera da sua vida. O verde traz frescura, o azul oferece conforto, o laranja abre o apetite e o amarelo ilumina mesmo as manhãs mais cinzentas. O rosa evoca amor, enquanto o branco, bem doseado, sugere clareza e, talvez, uma reflexão sobre a toalha molhada esquecida no canto do quarto.

A cultura chinesa acredita que o equilíbrio é fundamental na vida. Temos dias em que o sol brilha e dias em que as nuvens cinzentas trazem a chuva. Porque não desafiar a sua veia artística transformado a sua casa num santuário de cor? Procure o arco-íris!