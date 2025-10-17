Não me lembro de uma semana tão importante para o divertimento…você decide!

Para quem teve a oportunidade de, ao longo da semana ter ouvido e lido tantas e tão variadas análises aos resultados eleitorais autárquicos, quem sou eu, comum mortal, para escrever mais umas linhas? Ir-me-ia repetir – já passaram 5 dias da data das eleições – o que não seria saudável, nem para mim nem para os leitores.

Quem ganhou governa, quem perdeu tem obrigação de ser capaz de fazer oposição. Construtiva, destrutiva ou neutra, cada um é que saberá!

Acabaram as preocupações, cada um a cada um, abrindo-se agora um período de trabalho em benefício dos cidadãos. Há sempre a tentação de começar a desmerecer do valor que cada vitória teve. Desmerecer também dos eleitos, como se uma eleição para uma autarquia estivesse sujeita a análise futeboleira! Aqui, os treinadores de bancada, não entram. Ficam ao portão!

Findas que são as eleições autárquicas, já se começa a pensar nas que estão aí à porta; as eleições presidenciais.

Não me apetece qualificar os actuais candidatos, porque me é difícil em tão poucos caracteres, opinar sobre as suas qualificações para o cargo. Do meu ponto de vista, “a olho nu”, poderei fazer uma avaliação, é claro, não querendo, desejando ou impondo um nome ou um perfil.

Em comparação – sempre difícil a comparação, uma forma de avaliação…mas não única – com os outros Presidentes, apenas o último e actual ocupante da Casa Cor de Rosa, é mais fraco do que qualquer dos que agora se apresentam! Aliás, por muitos “séculos” deverá manter a liderança, destacado, do pior Presidente da democracia portuguesa! A história demonstrá-lo-á!

O Partido Socialista acabou de afirmar que vai apoiar António José Seguro. Ficará a pergunta; porque não o fez antes, quais as condicionantes para não o ter feito há mais tempo, e quais as consequências para o PS se não conseguir disputar a 2ª volta?

Vamos ver o que reserva ao PS a noite das eleições presidenciais…

Percebo que o Partido Socialista tenha vivido aterrorizado estes últimos meses com o receio de uma estrondosa derrota nas eleições autárquicas. E não vale a pena negá-lo. A evidência, está no facto do Presidente do PS, Carlos César, ter reaparecido agora quando esteve meses em letargia!

Tenho para mim que, como tudo na vida, há coisas, factos e eleições que não são comparáveis. E só o “alívio” – sabem o que é, não é? – é que ajudou a respirar de novo para mais uns meses de liderança!

Com mais alguma lucidez, com mais rigor e mais cuidado, perceber-se-á que o CHEGA e André Ventura estão para ficar. Não vale a pena meter a cabeça na areia e pensar que estão moribundos! Se alguém assim pensar e o transmitir, façam-me um favor; “façam-se de surdos”!

A discussão do Orçamento Geral do Estado vai estar na ordem do dia. De muito o que se vai discutir, a descida de impostos poderá vir a ocupar grande parte da discussão. O comum cidadão poderá poupar uma verba irrisória por ano. Nuns escalões pode poupar 30, noutros um pouco mais…! Por ano, repito!

Significa que, com alguma sorte, dará para pagar um “almoço constituído” por; uma sandes de fraqueza, uma caneta de cerveja, um café com cheirinho, eventualmente um bagaço…e não dará para se alongar muito mais! Aí está a poupança…num ano!

No entanto, nos cofres do Estado deixam de entrar mais 500 milhões de euros. Dinheiro esse que poderia servir para apoiar os clubes na prática desportiva, apetrechar escolas com material desportivo, planear com eficiência e eficácia o desporto escolar, contruir novos campos em zonas populacionais, apoiar as associações desportivas…uma imensidade de coisas.

É da vida! Até quando?