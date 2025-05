Opinião: Descobriram petróleo no Bolão!

Sendo uma certeza que a Académica.oaf tem menos sócios, e se calhar ainda bem, porque os milhares que pessoas que se inscreveram quando estava na 1ª Liga, eram tanto da Associação como eu sou do Carcavelinhos, do que ninguém pode duvidar é da capacidade de mobilização para a comandar.

Ainda que não sejam precisos dezenas de nomes para preencher uma lista, é de grande importância a mobilização de sócios para o acto eleitoral. Aliás, como é de subida importância que cada um explique “ao que é que vai”, e naturalmente, com que meios.

Como afirmei na Assembleia Geral última, foi de uma enorme imprudência convocarem-se eleições sem as contas de 2024 estarem aprovadas, a não ser, pela pressa com que a Mesa da Assembleia Geral actual se quer ver livre de sarilhos futuros.

Afirmei na altura e todos perceberam que existiu, também, uma notória falta de bom senso.

Digam lá agora que, o Povo, também o Povo da Académica.oaf, não quer eleições!

Como dizia o outro, que os mais velhos sabem quem é, “o que vier atrás do último que feche a porta”! Talvez!

Apesar do esforço de todos os candidatos a Presidente da Direcção, deixam no ar um enorme vazio de estratégia em todos os domínios, e que, na verdade, ainda teremos algum tempo para perceber se “ainda vão a tempo de nos explicar”.

De qualquer modo, apetece-me dizer que é necessária uma elevada dose de coragem, associada a uma não menos dose de loucura, para que tão poucos desejem fazer o trabalho para tantos!

Todos sabemos que, após o primeiro empurrão e mais outros e ainda outro ainda para “completar o ramalhete”, quem vencer vai ficar com “o menino dos braços” sem dele se conseguir escapar!

Resta-nos então apoiar quem for eleito, desejando-lhe sorte e, mais do que sorte, engenho e arte, que é o que tem faltado há longos e bons anos.

Deverão olhar para a Académica.oaf, sobretudo, como um legado de grandes Homens que a ela se dedicaram, muitas vezes mais com coração do que com a razão, emprestando-lhes tempo, dinheiro com a complacência da família e tantas outras coisas que serão sempre impossíveis de pagar… mas que nos deverão transportar para um estádio superior.

A Académica.oaf é um organismo autónomo da Associação Académica de Coimbra, mas que tem vida própria. É diferente, nem melhor nem pior, que deverá ser a bandeira de uma cidade e de uma região. Mas não só. Pelo que representa pelos enormes combates travados em nome da democracia e da liberdade – final da Taça de Portugal em 1969 – o futebol é um farol de esperança.

Será ancorada na memória de grandes, enormes Presidentes, que a Académica.oaf tem de balizar a sua acção.

Muitas vezes, bastas vezes, quantos de nós, perante graves problemas que nos assolam na vida, não nos questionamos; “o que faria o meu Pai numa situação de aflição”?

Não é preciso que ele esteja fisicamente entre nós, para encontrarmos o caminho que nos leva ao êxito!

Falta à Académica.oaf, aos seus já múltiplos dirigentes, questionarem-se, ouvirem-se, auscultarem-se, ler o passado.

O meu mundo é hoje, o nosso mundo é hoje, honrando o passado para construir o futuro.